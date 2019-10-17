17.10.2019 - 07:50 |
Büyükşehirden Türkeş’e vefa
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Albayrak Meydanı’ndan Üçler Bulvarı’na bağlanan güzergaha, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in adını verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Albayrak Meydanı’ndan Üçler Bulvarı’na bağlanan güzergaha, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in adını verdi. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önerisiyle Meclis gündemine gelen önerge oybirliğiyle kabul edildi. Türkeş’in ömrünü vatanına ve milletine adadığını belirten Zolan, “Bir devlet büyüğünü kentimizde yaşatmanın gururu içindeyiz” dedi.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.