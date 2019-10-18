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    HaberlerEgeBüyükşehirden yola dev yatırım
    18.10.2019 - 01:07 |

    Büyükşehirden yola dev yatırım

    Vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 150 kilometre daha yol çalışmasını tamamladı.

    Büyükşehirden yola dev yatırım

    2450 kilometreye ulaştı

    Büyükşehir, bugüne kadar il genelinde 400 milyon lira yatırımla, 2450 kilometre yol çalışması yaptı. Ayrıca 14 kilometre daha otokorkuluk çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi toplamda 104 kilometre otokorkuluk rakamına ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği Muğlamıza yakışan yolları ve hizmetleri yapmaya, güzel kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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