Büyükşehirden yola dev yatırım

2450 kilometreye ulaştı



Büyükşehir, bugüne kadar il genelinde 400 milyon lira yatırımla, 2450 kilometre yol çalışması yaptı. Ayrıca 14 kilometre daha otokorkuluk çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi toplamda 104 kilometre otokorkuluk rakamına ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği Muğlamıza yakışan yolları ve hizmetleri yapmaya, güzel kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.