18.10.2019 - 01:07 |
Büyükşehirden yola dev yatırım
Vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 150 kilometre daha yol çalışmasını tamamladı.
2450 kilometreye ulaştı
Büyükşehir, bugüne kadar il genelinde 400 milyon lira yatırımla, 2450 kilometre yol çalışması yaptı. Ayrıca 14 kilometre daha otokorkuluk çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi toplamda 104 kilometre otokorkuluk rakamına ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği Muğlamıza yakışan yolları ve hizmetleri yapmaya, güzel kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.