04.11.2019 - 07:50 | | ONUR ÇAKIR
Büyükşehir’den yüzde 9 indirim
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Uzundere’de satışa çıkardığı 434 konutta yüzde 9 oranında indirime gitti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Uzundere’de satışa çıkardığı 434 konutta yüzde 9 oranında indirime gitti. Her biri 120 metrekare olan dairelere 204 ile 252 bin lira arasında fiyat biçilmiş ancak ihaleye beklenen katılım olmamıştı. Bunun üzerine Kıymet Takdir Komisyonu belirlenen fiyatlarda yüzde 9 indirime gitme kararı verdi, karar encümende kabul edildi. Belediye önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkacak.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.