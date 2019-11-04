Büyükşehir’den yüzde 9 indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Uzundere’de satışa çıkardığı 434 konutta yüzde 9 oranında indirime gitti. Her biri 120 metrekare olan dairelere 204 ile 252 bin lira arasında fiyat biçilmiş ancak ihaleye beklenen katılım olmamıştı. Bunun üzerine Kıymet Takdir Komisyonu belirlenen fiyatlarda yüzde 9 indirime gitme kararı verdi, karar encümende kabul edildi. Belediye önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkacak.