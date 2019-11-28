28.11.2019 - 07:50 |
Büyükşehire bir milyar lira
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantılarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ’nin 2020 yılı performans programları ve 2020 yılı bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir’in bütçesi 772 milyon 220 bin lira, DESKİ’nin de 443 milyon lira üzere toplamda 1 milyar 215 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Gerçek rakamlara dayalı bütçe yapma noktasında hassasiyet gösterdik” dedi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?