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    HaberlerEge HaberleriBüyükşehire bir milyar lira
    28.11.2019 - 07:50 |

    Büyükşehire bir milyar lira

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

    Büyükşehire bir milyar lira

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantılarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ’nin 2020 yılı performans programları ve 2020 yılı bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir’in bütçesi 772 milyon 220 bin lira, DESKİ’nin de 443 milyon lira üzere toplamda 1 milyar 215 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Gerçek rakamlara dayalı bütçe yapma noktasında hassasiyet gösterdik” dedi.

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