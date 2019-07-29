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    HaberlerEgeBüyükşehir’e imar yönetmeliği çağrısı
    29.07.2019 - 01:29

    Büyükşehir’e imar yönetmeliği çağrısı

    Büyükşehir’e imar yönetmeliği çağrısı

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kentin ihtiyaçlarına cevap verecek imar yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi için çağrıda bulundu, yönetmeliğin yaşama geçirilmesi için konunun takipçisi olacağını söyledi. Yıllar önce hazırlanması gereken imar yönetmeliğinin oluşturulması için geç kalındığını ifade eden Nasır, şunları söyledi:

    ‘Kent dokusuna uygun olmalı’

    “Büyükşehir, imar yönetmeliğini artık İzmir’in kendi dokusuna ve çağın gereksinimlerine ve geleceğine yön verecek bir şekilde hazırlamalı. Kentin dokusuna uygun bir imar yönetmeliğini hazırlaması halinde ben ve milletvekili arkadaşlarım yönetmeliğin Bakanlık tarafından onaylanması için gerekli tüm adımları atacağız.”

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