26.10.2019 - 01:53 |
Büyükşehir’in başarı dileklerini ilettiler
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Saruhanlı ilçesinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile MABEM’e ziyarette bulundu.
Büyükşehir heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti, öğrencilere başarı diledi. Bu ziyaretlerin kendilerini memnun ettiğini belirten birim yetkilileri, kayıtların devam ettiğini belirtti.
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