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    HaberlerEgeBüyükşehir’in başarı dileklerini ilettiler
    26.10.2019 - 01:53 |

    Büyükşehir’in başarı dileklerini ilettiler

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Saruhanlı ilçesinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile MABEM’e ziyarette bulundu.

    Büyükşehir’in başarı dileklerini ilettiler

    Büyükşehir heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti, öğrencilere başarı diledi. Bu ziyaretlerin kendilerini memnun ettiğini belirten birim yetkilileri, kayıtların devam ettiğini belirtti.

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    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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