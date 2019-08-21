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    Haberler Ege‘Büyükşehir’in desteği önemli’
    21.08.2019 - 07:50

    ‘Büyükşehir’in desteği önemli’

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, gece de ilçenin köylerini gezerek hemşehrilerinin görüşlerine kulak veriyor.

    ‘Büyükşehir’in desteği önemli’

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, gece de ilçenin köylerini gezerek hemşehrilerinin görüşlerine kulak veriyor. Başkan Kırgöz, meclis üyeleri ve partisinin ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Deliktaş Mahallesi’nde hemşehrileriyle buluştu. Köy kahvesindeki buluşmada Başkan Kırgöz, yöre halkının istek ve taleplerini dinledi.

    ‘Bunlar daha ısınma’

    Her yere eşit hizmet için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirten Kırgöz, İlerleyen günlerde kırsal hizmetler müdürlüğümüzü de hayata geçirerek sizlere en hızlı ve en etkili hizmetleri sunacağız” dedi. Başkan Kırgöz, “Bunlar daha ısınma hareketleri. Asıl projelerimiz için hazırlıklarımızı başlattık. Büyükşehir Belediyemizin desteği çok önemli. Gerçekten, Dikilimize güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Birlikte güzel projeler üretip sizlerin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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