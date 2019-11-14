Büyükşehirle önemli işbirliği

Bayraklı Belediyesi’ne, Büyükşehirle ilgili vatandaştan gelen şikayet ve öneriler, online sistem üzerinden artık doğrudan Büyükşehir yetkilileri tarafından görülebilecek, sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Aynı şekilde Büyükşehire gelen Bayraklı ile ilgili konular da internet sistemiyle iletilecek.