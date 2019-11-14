14.11.2019 - 01:15 |
Büyükşehirle önemli işbirliği
İZMİR Büyükşehir ile Bayraklı Belediyesi, halkla ilişkiler alanında güçlerini birleştirdi.
Bayraklı Belediyesi’ne, Büyükşehirle ilgili vatandaştan gelen şikayet ve öneriler, online sistem üzerinden artık doğrudan Büyükşehir yetkilileri tarafından görülebilecek, sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Aynı şekilde Büyükşehire gelen Bayraklı ile ilgili konular da internet sistemiyle iletilecek.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.