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    HaberlerEge HaberleriBüyükşehirler birleşti
    18.11.2019 - 01:55 |

    Büyükşehirler birleşti

    Çalıştayda, tüketici ile üreticilerin aracısız yer alacağı ortak bir pazarlama ağının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atıldı

    Büyükşehirler birleşti

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 büyükşehirin katıldığı ‘Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması’ çalıştayına ev sahipliği yaptı. İki günlük çalıştayda, üreticinin ürününü değerinden satmasını sağlayacak ve aradaki tedarik zincirini kısaltarak tüketicilerin güvenilir, ucuz meyve ve sebzeye erişimini sağlayabilecek bir yol haritası belirlendi. 11 kentin tarımsal üretim kapasitesi ve tüketim potansiyelinin karşılıklı değerlendirileceği toplantıda, tüketici ile üreticilerin aracısız buluşacağı ortak bir pazarlama ve dayanışma ağının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

    ‘Başka bir tarım’

    Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ülkeye örnek olduğumuz kırsal kalkınma stratejimizle, küresel sistemin ülkemizde yarattığı bu olumsuz sonuçlara karşı ‘başka bir tarım mümkün’ ifadesiyle yola çıktık. Doğayı iyi okuyarak özüne dönen, üreticiyi toprakla buluşturan ve üretenin alnının terinin karşılığını alabildiği kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdik” dedi.

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