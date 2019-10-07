Büyüktanır Homeros Kütüphanesi açıldı

Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı. Şair ve yazar Zeki Büyüktanır, belediye çalışanları ve vatandaşların bağışladığı, 8 bin kitapla oluşturulan ‘Büyüktanır Homeros Kütüphanesi’ Çarşı Kültür Merkezi’nin içinde törenle hizmete açıldı. Başkan Cemil Tugay, “Her kütüphane bir kültür ocağına dönüşecek” dedi. Kitap bağışı için belediyeye başvurulabilecek.