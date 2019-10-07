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    HaberlerEgeBüyüktanır Homeros Kütüphanesi açıldı
    07.10.2019 - 07:50 |

    Büyüktanır Homeros Kütüphanesi açıldı

    Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı.

    Büyüktanır Homeros Kütüphanesi açıldı

    Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı. Şair ve yazar Zeki Büyüktanır, belediye çalışanları ve vatandaşların bağışladığı, 8 bin kitapla oluşturulan ‘Büyüktanır Homeros Kütüphanesi’ Çarşı Kültür Merkezi’nin içinde törenle hizmete açıldı. Başkan Cemil Tugay, “Her kütüphane bir kültür ocağına dönüşecek” dedi. Kitap bağışı için belediyeye başvurulabilecek.

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