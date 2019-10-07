07.10.2019 - 07:50 |
Büyüktanır Homeros Kütüphanesi açıldı
Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı.
Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı. Şair ve yazar Zeki Büyüktanır, belediye çalışanları ve vatandaşların bağışladığı, 8 bin kitapla oluşturulan ‘Büyüktanır Homeros Kütüphanesi’ Çarşı Kültür Merkezi’nin içinde törenle hizmete açıldı. Başkan Cemil Tugay, “Her kütüphane bir kültür ocağına dönüşecek” dedi. Kitap bağışı için belediyeye başvurulabilecek.
Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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