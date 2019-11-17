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    17.11.2019 - 01:26 |

    Büyümenin formülü teknoloji

    2018 yılını yüzde 15 büyüme ve 250 milyon dolar ciro ile kapatan Arkas Lojistik, 2023’te bu rakamı ikiye katlayıp 500 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.

    Büyümenin formülü teknoloji

    Lojistikte bölgesel güç olma yolundaki çalışmaları anlatan Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “2023 yılında forwarding tarafında 200 bin TEU hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde özel sektörde Türkiye’de ilk sırayı almak, 81 il ve ilçelerine yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını örmüş olmak, hizmet çeşitliliğimizi de ileri boyuta taşıyıp “Komple Lojistik” kavramını sunmak istiyoruz” diye konuştu.

    İki milyon dolarlık yatırım

    2023 yılı hedefleri için teknolojinin önemine değinen Göçmez, “IT yatırımlarımız ve organizasyonel yapımız ile her aşamada en hızlı lojistik firması olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Yılda 2 milyon dolara yakın bir yatırımımız söz konusu. Özvarlık araçlarımızda bulundurduğumuz dijital takograf ve GPS cihazları sayesinde ciddi performans artışı gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiye ayak uydurma noktasında oluşturulan bir ERP yazılımı olan Loop ile kazandığımız mobilite sayesinde Ulaştırma, Terminal Hizmetleri ve Forwarding birimlerimizin tüm satış ve operasyon süreçlerini daha hızlı yönetiyoruz. Bir ilke daha imza atıp cam gibi en hassas yükleri demiryoluna kaydırdık” dedi.

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