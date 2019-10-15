Buzun prensesi Türkiye üçüncüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Okyanus Koleji öğrencisi ve Buz Milli Takım oyuncusu Nehir Alan, Ankara’da yapılan şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. Alan’ın bu başarısı hem ailesini hem de İzmir’i sevince boğdu. Başarılı sporcu bundan sonra yapılacak uluslararası etkinliklerde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Başarısını önce ailesine borçlu olduğunu söyleyen Alan, “Bu şampiyonadaki üçüncülüğümü şehitlerimize atfediyorum” dedi.