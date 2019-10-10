10.10.2019 - 07:50 |
Çalışan annelerin yükü hafifleyecek
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçeye kazandıracağı kreş için İZELMAN yetkilileriyle proje alanında incelemede bulundu.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçeye kazandıracağı kreş için İZELMAN yetkilileriyle proje alanında incelemede bulundu. Kreşin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Başkan Kayalar, projeyle çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini söyledi, “Amacımız kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları” dedi.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.