Çalıştayın gündemi kadın ve tarım...

Türkiye’deki CHP’li belediye başkanlarının katılımıyla ikinci kez düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’ İzmir’de yapıldı. Belediye başkanlarının eşlerini, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ağırladı. Toplantıya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.Soyer, ‘Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Rolü’ başlıklı sunum yaptı. Tarımsal kalkınmada kooperatiflerin önemli bir rolü olduğunu belirten Soyer, “Toplumun güçlü erkeklere olduğu kadar güçlü kadınlara da ihtiyacı var” diye konuştu.