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    HaberlerEge‘Çalmadık kapı bırakmayacağız’
    01.10.2019 - 01:46 |

    ‘Çalmadık kapı bırakmayacağız’

    ‘Çalmadık kapı bırakmayacağız’

    CHP Kuşadası Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Kadın ve Çocuk Şenliği’ne halk ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart seçim sonuçlarında özellikle kadınların ve onlara güç veren çocukların katkısı olduğunu belirtti, “Kadınların emeği ile bugün buradayız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışacağız. Gelecekte bu kenti çok daha güçlü olarak çocuklarımıza teslim edeceğiz” dedi. Önder Kamp Alanı’nda düzenlenen şenlikte çekilen halayda Başkan Günel de yer aldı.

    Günel, ev ziyaretlerini de sürdürüyor. 83 yaşındaki Ayten Tülüs’ü ziyaret eden Günel, “Seçim sürecinde de söylediğimiz gibi, hemşehrilerimizin her zaman yanında olduğumuzu çat kapı gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle göstereceğiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

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