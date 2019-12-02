Çam fidanı diktiler

Bayraklı Belediyesi, Doğa İçin Temizle gönüllüleriyle güzel bir işbirliğine imza attı. Belediye ekipleri ve gönüllüler, Nafiz Gürman Mahallesi’nde çam fidanı dikti, temizlik çalışması yaptı. Çevreye olan duyarlılığı artırmak istediklerini belirten grup üyeleri, fidanların ilk can suyunu verdi.