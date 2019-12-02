03.12.2019 - 00:01 |
Çam fidanı diktiler
Bayraklı Belediyesi, Doğa İçin Temizle gönüllüleriyle güzel bir işbirliğine imza attı. Belediye ekipleri ve gönüllüler, Nafiz Gürman Mahallesi’nde çam fidanı dikti, temizlik çalışması yaptı. Çevreye olan duyarlılığı artırmak istediklerini belirten grup üyeleri, fidanların ilk can suyunu verdi.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.