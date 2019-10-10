‘Çam fıstığı üretimi artacak’

2009 yılından bu yana fıstık çamlarında kademeli olarak artmaya başlayan verim düşüklüğünün nedenlerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında bir protokol imzalandı.

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından hazırlanan ve ortak görüşle revize edilen protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Sezgin Özden tarafından imzalandı ve yürütülecek proje için gerekli takvim belirlenmiş oldu.

Rapor yazılacak

Verim düşüklüğünün önüne geçmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Kozak yöresindeki fıstık çamı ağaçlarındaki kozalak veriminin düşüş nedeni araştırılarak önlem alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve orman köylülerine bilimsel tespitler sunulacak. Bilimsel araştırmaların ardından sorunun çözümüne ilişkin izlenecek yöntem belirlenecek. Belirlenecek yerlere meteoroloji ve aktif hava kirliliği örnekleme istasyonları kurulacak. Ormancılar Derneği, istasyonların takibini belediyenin görevlendirdiği teknik personelle birlikte yürütecek.

Proje sonunda analiz ve değerlendirmeler ile çözüm önerilerini içeren bir sonuç raporu oluşturulacak, veriler yayımlanacak.