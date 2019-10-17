Çamdibi esnafı dertli

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk, Bornova Belediyesi’nin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarında 10 kata varan artışlar yaptığına dikkat çekti. Gençtürk, “Başkan Mustafa İduğ da reel sektörün içinden gelen birisi. Esnaf kesiminin sıkıntılarını, ekonomik yaşamdaki önemini iyi biliyor.

Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında 2020-22 yıllarına ait gelir gider bütçesi kabul edildi. Yüksek rakamlar. Buna göre kahvehane, berber, kuaför, lokanta, internet kafe gibi işletmeler 2019 yılında başvurduğunda 412 lira öderken şimdi 600 lira oldu” dedi. Başkan İduğ’dan artışları gözden geçirmesini isteyen Gençtük, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Fiyatlar değerlendirilsin’

“Hamam, 433 lirayken 6 bin 700 lira olarak onaylandı. Kuyumcunun 222 liralık harç bedeli, 1500 teklif ediliyor ama bu artış da beğenilmiyor 3 bin lira olarak onaylanıyor. Canlı müzik izin belgesi ücreti ise 587 liradan 5 bin liraya artırılıyor. Buna küçük işletmeler de dahil. Esnaf ne kazanıyor ki bu meblağları ödeyebilsin. Başkan İduğ’un iyi niyetle yaklaşacağından eminim. Üyelerimizin refahı için her türlü işbirliğine hazırız.”