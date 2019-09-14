14.09.2019 - 02:53 |
Çamdibili Emirhan Altınordu’da
Altyapısıyla başarılı işler çıkaran Çamdibi Gücü Spor Klübü, üretmeye devam ediyor.
Çamdibi Gücü U10 takımında oynayan 2010 doğumlu yıldız oyuncu Emirhan Yeşil, 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun altyapısına transfer oldu. Yıllardır altyapıya verdiği önemle birçok oyuncuyu profesyonel ve Milli takımlara kazandıran Çamdibi Gücü, önemli bir oyuncuyu daha Türk futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşadı. Çamdibi Gücü Spor Kulübü Antrenörü Semih Yaşar ise, “Çamdibi Gücü Spor olarak amacımız küçük yaşta miniklerimizi bir elmas gibi işleyip Türk futboluna armağan etmek. Emirhan Yeşil’de bizim için elmas kadar değerli oyuncularımızdan biriydi. Altınordu’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yok. Türk Futboluna hayırlı olsun” dedi.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!