Çamdibili Emirhan Altınordu’da

Çamdibi Gücü U10 takımında oynayan 2010 doğumlu yıldız oyuncu Emirhan Yeşil, 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun altyapısına transfer oldu. Yıllardır altyapıya verdiği önemle birçok oyuncuyu profesyonel ve Milli takımlara kazandıran Çamdibi Gücü, önemli bir oyuncuyu daha Türk futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşadı. Çamdibi Gücü Spor Kulübü Antrenörü Semih Yaşar ise, “Çamdibi Gücü Spor olarak amacımız küçük yaşta miniklerimizi bir elmas gibi işleyip Türk futboluna armağan etmek. Emirhan Yeşil’de bizim için elmas kadar değerli oyuncularımızdan biriydi. Altınordu’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yok. Türk Futboluna hayırlı olsun” dedi.