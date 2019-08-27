Çamdibi’ne havuz ve fitness salonu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu etkinliklerinin planlaması için Altındağ, Çamdibi ve Yeşilova bölgelerindeki dernekler, spor kulüpleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan İduğ, Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki kutlamaların Bornova’ya yakışır şekilde olması için katılımcıların desteğini istedi. Balkan derneği temsilcisinin bulunduğu toplantıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir Balkan Festivali yapılması kararı da alındı.

İkram desteği

Çamdibi-Altındağ bölgesinde gerçekleştirecekleri yatırımları da anlatan Başkan İduğ, en büyük talebin havuz olduğunu söyleyen Başkan İduğ, havuzun yanısıra toplantıyı yaptıkları yere kadınlar için bir fitness salonu yapacaklarını ifade etti. Bölgede faliyet gösteren derneklerin toplantı ve etkinlikleri için Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’ni kullanabileceğini de belirten Başkan İduğ, “Etkinliklerinizde tüm ikramların Bornova Belediyesi’nden olacak” dedi.