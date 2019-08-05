‘Çameli’nde hizmet destanı yazacağız’

Çameli’ni ziyaret eden Denizli Büyükşehir Başkanı Osman Zolan Başkan Arslan’la birlikte ilçenin sorunlarını çözdüklerini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesini ziyaret etti. Başkan Osman Zolan’a Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve meclis üyeleri de eşlik etti. Merkezde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan, istek ve önerileri dinledi.

Desteklerinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür eden Başkan Arslan, “Yeni dönemimizde de sizlerle beraber güzel işler yapacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

Birliktelik çağrısı

Başkan Arslan’la birlikte ilçenin sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Büyükşehir Başkanı, “Yapılan hizmetlerin karşılığında gönül birlikteliği oluştu. Kol kola, birlik ve beraberlik içinde Çamelimizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ziyarette ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Çameli’nde hayata geçirdiği Hayri Dev Kültür Merkezi’nin belediyeye devir protokolü imzalandı.

Tesisin, Çameli’de çok önemli bir ihtiyacı karşıladığı söyleyen Başkan Zolan, “Burada güzellikler ortaya çıksın. Hayri Dev büyüğümüzün de ruhu şad olsun, ismi dünya durdukça yaşasın, kültürümüze de ilelebet sahip çıkalım” şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Zolan, ziyaretinde 2 Ağustos’ta sona eren Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası’nda düzenlenen ödül törenine katıldı, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.