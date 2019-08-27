27.08.2019 - 02:17
Camianın yüzünü güldüreceğiz
TFF 3. Lig 2. Grup’taki yeni sezonun ilk maçında cumartesi günü Büyükçekmece Tepecikspor’a konuk olacak Karşıyaka, maratona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.