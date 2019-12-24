24.12.2019 - 00:01 |
Çamur banyosunda şifa buluyorlar
Nazilli Devlet Hastanesi’nde dört ay önce termal mineralli çamur banyosu ünitesi kuruldu.
Başhekim Dr. Şafak Çalışkan, bel ve bacaklarında eklem ağrısı, romatizma bulunan hastaların, doktorların uygun görmesi halinde randevu alarak tedaviden ücretsiz yararlanabileceklerini söyledi. l DHA
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.