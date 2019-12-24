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    HaberlerEge Haberleri Çamur banyosunda şifa buluyorlar
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    24.12.2019 - 00:01 |

    Çamur banyosunda şifa buluyorlar

    Nazilli Devlet Hastanesi’nde dört ay önce termal mineralli çamur banyosu ünitesi kuruldu.

    Çamur banyosunda şifa buluyorlar

    Başhekim Dr. Şafak Çalışkan, bel ve bacaklarında eklem ağrısı, romatizma bulunan hastaların, doktorların uygun görmesi halinde randevu alarak tedaviden ücretsiz yararlanabileceklerini söyledi. l DHA

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