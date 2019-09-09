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    HaberlerEgeCan dostlar defin yeri hizmete açıldı
    09.09.2019 - 07:50

    Can dostlar defin yeri hizmete açıldı

    Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde yaptırılan “Can Dostlar Defin Yeri“ hizmete girdi.

    Can dostlar defin yeri hizmete açıldı

    Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde yaptırılan “Can Dostlar Defin Yeri“ hizmete girdi. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Can dostlarımıza hem yaşarken, hem de öldükten sonra sahip çıkmayı ilke edindik. 2 bin 700 metrekare bir alan tahsis ettik ve ilk etapta 700 metrekaresini düzenledik. İlerleyen süreçte sahipsiz sokak hayvanları içinde defin yeri hazırlayacağız. Benim buraya can dostlarını defneden vatandaştan tek bir isteğim olacak. Her mezar için bir ağaç dikmeleri“ dedi.

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