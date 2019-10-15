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    HaberlerEgeCan dostlar için şölen
    15.10.2019 - 01:45 |

    Can dostlar için şölen

    Can dostlar için şölen

    Narlıdere Belediyesi’nin, Farmina Pet Foods Türkiye işbirliğinde, bu yıl ilk kez düzenlediği Can Dostlar Farkındalık etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Pir Sultan Abdal Parkı’nda 3 bin hayvanseverin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, gün boyunca müzik dinletisi, stil yarışması ve sahiplendirme etkinlikleri düzenlendi.

    Amaç, farkındalık

    En çok ilgiyi yumurta taşıma yarışması gördü. Veteriner hekimler tarafından ziyaretçilere danışmanlık hizmetleri verildi, hayvan hakları ve bakımı gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Başkan Ali Engin, “Yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı ve kaliteli ortamlarda yaşamaları bizler için son derece önemli” diye konuştu.

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