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    HaberlerEgeCan dostlar için tedavi merkezi
    07.10.2019 - 07:50 |

    Can dostlar için tedavi merkezi

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Pınarbaşı’ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklar ve hayvanseverlerle bir araya geldi.

    Can dostlar için tedavi merkezi

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Pınarbaşı’ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklar ve hayvanseverlerle bir araya geldi. Hayvanseverlerin önerilerini alan Başkan İduğ, Bornova’da Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin projesinin çizildiğini, yapımına başlanacağını müjdeledi.

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