07.10.2019 - 07:50 |
Can dostlar için tedavi merkezi
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Pınarbaşı’ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklar ve hayvanseverlerle bir araya geldi.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Pınarbaşı’ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklar ve hayvanseverlerle bir araya geldi. Hayvanseverlerin önerilerini alan Başkan İduğ, Bornova’da Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin projesinin çizildiğini, yapımına başlanacağını müjdeledi.
Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.