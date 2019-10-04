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    HaberlerEgeCan dostlara 30 bin ziyaretçi
    04.10.2019 - 01:16 |

    Can dostlara 30 bin ziyaretçi

    Denizli'de geçen yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete giren Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bugüne kadar 10 bin 200 sokak hayvanına müdahale edildi, yaklaşık bin kedi ve köpek de sahiplendirildi.

    Can dostlara 30 bin ziyaretçi

    1 yılda yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği 5 yıldızlı tesis, özellikle çocukların vazgeçilmezi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bu dünya yalnız bizim değil, diğer canlıların sorumluluğu da bizim üzerimizde” dedi, hayvanları sahiplenme çağrısı yaptı.

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