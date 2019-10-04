Can dostlara 30 bin ziyaretçi

1 yılda yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği 5 yıldızlı tesis, özellikle çocukların vazgeçilmezi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bu dünya yalnız bizim değil, diğer canlıların sorumluluğu da bizim üzerimizde” dedi, hayvanları sahiplenme çağrısı yaptı.