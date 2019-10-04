04.10.2019 - 01:16 |
Can dostlara 30 bin ziyaretçi
Denizli'de geçen yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete giren Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bugüne kadar 10 bin 200 sokak hayvanına müdahale edildi, yaklaşık bin kedi ve köpek de sahiplendirildi.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.