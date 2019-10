Can dostlara festival

Sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, yarın, Pir Sultan Abdal Parkı’nda Can Dostlar Farkındalık Etkinliği düzenliyor. Saat 13.00’te başlayacak festivalde; eğlenceli etkinlikler yapılacak, can dostlar için mama toplanacak. Başkanı Ali Engin, “Yaşamı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmek ve farkındalık yaratmak için çabalıyoruz” dedi.