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    HaberlerEgeCan dostlara festival
    12.10.2019 - 00:47 |

    Can dostlara festival

    Can dostlara festival

    Sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, yarın, Pir Sultan Abdal Parkı’nda Can Dostlar Farkındalık Etkinliği düzenliyor. Saat 13.00’te başlayacak festivalde; eğlenceli etkinlikler yapılacak, can dostlar için mama toplanacak. Başkanı Ali Engin, “Yaşamı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmek ve farkındalık yaratmak için çabalıyoruz” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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