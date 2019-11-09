09.11.2019 - 02:11 |
Can dostlara gözü gibi bakıyor
Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Nisan ayından bu yana 6 bin 613 hayvana sağlık hizmeti verdi.
Narlıdere Belediyesi can dostları sıcak yuvalara da kavuşturdu. Son 8 ayda toplam 94 sokak hayvanı sahiplendirildi. “Can dostlarımızınm da yaşam hakkını koruyoruz” diyen Başkan Ali Engin, “Bizlere emanet olan can dostlarımız için daha modern yaşam koşulları sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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