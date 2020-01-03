Can dostları unutmadı

Yaklaşık 2 ay önce başlatılan çalışmayla haftanın belirli günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İstasyonlar Spil Dağı, Ovacık ve Beşpınar mevkilerinde istasyonlar kurdu. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Sahipsiz hayvanlar ile doğada yaşayan kanatlı hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için bazı önlemler aldık” dedi.