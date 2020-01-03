03.01.2020 - 00:41 |
Can dostları unutmadı
Kemalpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, soğuk kış günlerinde can dostlara yiyecek dağıtıyor.
Yaklaşık 2 ay önce başlatılan çalışmayla haftanın belirli günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İstasyonlar Spil Dağı, Ovacık ve Beşpınar mevkilerinde istasyonlar kurdu. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Sahipsiz hayvanlar ile doğada yaşayan kanatlı hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için bazı önlemler aldık” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.