BİST103.0720EURO6,350,85USD5,73 0,78ALTIN277,071,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeCan dostları unutmadılar
    16.09.2019 - 07:50 |

    Can dostları unutmadılar

    Yemekleri ve kahvaltısı ile ünlü “Ovacık Garden”, Barbaros Şansal’ın sokakta yaşayan can dostlar için gerçekleştirdiği “Bir Küçük Türkiye Hikayesi” müzikal söyleşisine ev sahipliği yaptı.

    Can dostları unutmadılar

    Yemekleri ve kahvaltısı ile ünlü “Ovacık Garden”, Barbaros Şansal’ın sokakta yaşayan can dostlar için gerçekleştirdiği “Bir Küçük Türkiye Hikayesi” müzikal söyleşisine ev sahipliği yaptı. Katılımcıların aldığı yiyecekler için ödenilen her 80 liranın 30 lirası kuru mama alımı için aktarıldı. Ovacık Garden Sahibi Özge Özcan, “Farklı lezzetler eşliğinde hem tatil, hem eğlence hem de kültürün bir arada olduğu bir sezon sunmak en büyük amacımız” dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Sıradaki Haber