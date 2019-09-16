Can dostları unutmadılar

Yemekleri ve kahvaltısı ile ünlü “Ovacık Garden”, Barbaros Şansal’ın sokakta yaşayan can dostlar için gerçekleştirdiği “Bir Küçük Türkiye Hikayesi” müzikal söyleşisine ev sahipliği yaptı. Katılımcıların aldığı yiyecekler için ödenilen her 80 liranın 30 lirası kuru mama alımı için aktarıldı. Ovacık Garden Sahibi Özge Özcan, “Farklı lezzetler eşliğinde hem tatil, hem eğlence hem de kültürün bir arada olduğu bir sezon sunmak en büyük amacımız” dedi.