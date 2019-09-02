Can dostların hakları belediye korumasında

Türkiye Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Onur Kurulu Başkanı Haydar Özkan ile Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mebrure Kuzey Blom, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret edip hayvan hakları ve doğa ile ilgili projeler konusunda teşekkür etti, Büyükşehir barınağıyla ilgili görüşlerini aktardı. Başkan Gürün, “Türkiye’nin en donanımlı barınağında can dostlarımızı sahiplendiriyoruz” dedi.