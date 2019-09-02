BİST96.7180,84EURO6,420,19USD5,840,16 ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeCan dostların hakları belediye korumasında
    02.09.2019 - 02:24

    Can dostların hakları belediye korumasında

    Can dostların hakları belediye korumasında

    Türkiye Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Onur Kurulu Başkanı Haydar Özkan ile Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mebrure Kuzey Blom, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret edip hayvan hakları ve doğa ile ilgili projeler konusunda teşekkür etti, Büyükşehir barınağıyla ilgili görüşlerini aktardı. Başkan Gürün, “Türkiye’nin en donanımlı barınağında can dostlarımızı sahiplendiriyoruz” dedi.

    Rize’de kaybolan 6 kişinin yakınları hastaneye akın ettiRize’de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grubun bulunmasının ardından yakınları hastaneye akın etti.
    daha fazla video için
    MasterChef 6. Bölüm FragmanıMasterChef 6. Bölüm Fragmanı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaçakları taşıyan araç düğün salonunun otoparkına girdi

    Kaçakları taşıyan araç düğün salonunun otoparkına girdi

    İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

    İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

    Son dakika | Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

    Son dakika | Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

    Bir tarafta anneleri diğer tarafta kız kardeşleri... Yürek yakan olay

    Bir tarafta anneleri diğer tarafta kız kardeşleri... Yürek yakan olay

    Sıradaki Haber