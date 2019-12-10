10.12.2019 - 00:02 |
Can dostlarla keyifli gün
BORNOVA Belediyesi, Işıkkent’teki Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi. Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu üyesi öğrenciler ve Bornovalı hayvanseverler, can dostların altlıklarını, yemek ve su kaplarını temizledi, padokların zeminini yıkadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.