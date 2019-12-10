Can dostlarla keyifli gün

BORNOVA Belediyesi, Işıkkent’teki Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi. Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu üyesi öğrenciler ve Bornovalı hayvanseverler, can dostların altlıklarını, yemek ve su kaplarını temizledi, padokların zeminini yıkadı.