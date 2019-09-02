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    HaberlerEge‘Çandarlı otoyolu yakında açılacak’
    02.09.2019 - 02:48

    ‘Çandarlı otoyolu yakında açılacak’

    ‘Çandarlı otoyolu yakında açılacak’

    ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul-İzmir otobanını 5 Ağustos’tan bu yana, yaklaşık 2.5 milyon aracın kullandığını belirtti, “Bu önemli bir rakam” dedi. Gebze-Yalova, Yalova-Orhangazi, İzmir-Turgutlu ve Manisa-Saruhanlı bölümünü hizmete açtıklarını kaydeden Turhan, “Hedefimiz, önümüzdeki aylarda İzmir-Çandarlı otoyolunu da açmak” diye konuştu.

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