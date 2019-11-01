Çandarlı’yı aday gösterdi

Yunanistan, Çin’in Pire Limanı için kapasite artırma talebini kabul etmedi. DTO İzmir Başkanı Yusuf Öztürk, “İzmir’in yeni İpekyolu’nda yer alması için fırsat” dedi.

YUNANİSTAN Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi, Pire Limanı’nı işleten Çin’in, limanın kapasitesinin 10 milyon TEU’ya (yirmi ayak eşdeğer birimi) çıkarılmasını öngören yeni konteyner terminali yatırım planını kabul etmedi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk gelişmenin, İzmir limanlarının Çin’in yeni İpekyolu olarak bilinen ‘Kuşak ve Yol Projesi’nde yer alması için fırsat olabileceğini söyledi.

‘Lojistik gücümüz büyük’

Pire Limanı’nın şehir merkezinde olduğunu ve artık genişleyecek alanının kalmadığını belirten Öztürk, “Limanlarımızın Kuşak ve Yol Projesi’nin Deniz İpekyolu ayağında mutlaka yer alması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz. Bu konuda devletimizin çalışmaları var. Çinliler, Doğu Akdeniz’de sonrası için bir açılım yapmak zorundalar. Umarım Çandarlı için güzel haberler söz konusu olur” dedi. Dünya devi Volkswagen’in Manisa’da yatırım kararı almasının, Ege Bölgesi’nin lojistik gücünden kaynaklandığını sözleirne ekleyen Öztürk, “Marmara Bölgesi’nde obez büyüme söz konusu, İzmir limanlar kenti kimliğinin burada çok önemli bir kriter olduğu ortaya çıkıyor. Limanlarımızın noktaları, bizim lojistik kabiliyetimizi de artırıyor” diye konuştu. l NEVRA UÇKAÇ DHA