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    Haberler Ege‘Canımız feda’
    04.10.2019 - 01:40 |

    ‘Canımız feda’

    Evlatları için binbir zorlukla mücadele eden anne-babalar, “Yüzlerindeki minicik gülümseme her şeye değer” düşüncesiyle yorulmadan çabalıyor

    ‘Canımız feda’

    İzmir’de yaşayan 3 yaşındaki Hayal Söz, 7 aylıkken yakalandığı kanseri, ailesinin sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde atlattı. Toplanan bağışlarla Küba’da tedaviye giden minik kız, ülkesine yüzü gülerek döndü. Bayraklı ilçesindeki evlerine dönen Söz Ailesi, sevinçlerini mahalleliyle paylaştı, lokma döktürüp davul zurna çaldırdı.

    ‘Canımız feda’


    Servisten inen minik Gamze, “Şimdi okuluma çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorum” dedi.

    Muğla’da ise, Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi’nin Tembeller mevkiinde oturan çiftçi Ramazan Korkut (48) okula başlayan kızı Gamze’nin servisinin, bozuk yol yüzünden evlerinin olduğu yere girememesi üzerine harekete geçti. 42 bin lira borçlanıp dört kilometrelik yolu yaptıran fedakâr baba, “Belediye orman yolu olduğu için müdahale edemeyeceğini söyledi. Milli Eğitim’den yetkililer de yolu inceledi, ancak bir çözüm sunamadılar. Ben de bir kepçe ve dört kamyon kiraladım. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. Şimdi, borcumu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum” diye konuştu.


    ‘Canımız feda’

    Küba’da 12 gün kalan Hayal, tedaviye olumlu yanıt verdi.

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