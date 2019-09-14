Canlanma başlayacak

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 325 baz puan indirerek yüzde 16,50 seviyesine çekmesi, İzmirli iş insanlarını sevindirdi. Gelişmeyi değerlendiren oda başkanları, özel bankalardan faiz indirimi ve hükümetten ise girdi maliyetleriyle ilgili destek beklediklerini ifade etti.

Pozitif ayrımcılık

İzmir Ticaret Odası (İZTO)Başkanı Mahmut Özgener: Daha düşük maliyetlerde borçlanmamıza fırsat tanındı. Üretimin, yatırımın, ihracatın önünün açılması için faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz. Kredi yapılandırmalarının gerçekleşmesini ve yeni kurulan firmalarımıza kredi vermek için destek talep ediyoruz.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar: Faiz indirimi sanayicimiz için can suyu olacak. Temennimiz bankacılık sektörünün de kredi kullandırmada daha iştahlı davranmasıdır. Yeni Orta vadeli programda da enflasyonla mücadelede kararlılık, kamuda tasarruf, kayıtdışılıkla ciddi mücadele, kurlarda istikrar sağlanması, sanayicilere elektrik ve doğalgaz fiyatlarında pozitif ayrımcılık yapılması uygun olacaktır.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: Sırada bu indirimin bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıması var. Tüketicilerin, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle uzun zamandır erteledikleri ihtiyaçlarını yavaş yavaş realize etmeye başlamasıyla da ekonomide bir canlanma yaşanacaktır.

Son çeyrek olumlu

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Kararın bankaların mevcut faiz oranlarında yatırımcı lehine de hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyorum. Ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyorum.