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    HaberlerEgeCapoeire ile hem dans hem dövüş
    26.10.2019 - 01:37 |

    Capoeire ile hem dans hem dövüş

    Bayraklı Belediyesi’nde Afrika kökenli dans, dövüş ve müzikli akrobasi sanatı Capoeira kursları başlıyor.

    Capoeire ile hem dans hem dövüş

    6 yaş ve üzeri herkese açık olan kursun kayıtları, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Kurslar 15 yaş altı için haftasonu, üzeri ve yetişkinler için ise haftaiçi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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