Çardak TOKİ yükseliyor

İlk olarak Kaymakam Kerem Türker ile bir araya gelen Zolan, deprem sonrası ilçenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Depremden etkilenen vatandaş için yapılan TOKİ konutlarındaki çalışmaları da inceleyen Başkan Zolan, “Vatandaşa kira yardımı veriliyor. Kira yardımı bitmeden konutlarına kavuşmuş olacaklar” dedi.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da Zolan’a Çardak’a gösterdiği ilgi ile yeni belediye hizmet binasının kazandırılmasında göstermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti.