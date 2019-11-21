21.11.2019 - 01:46 |
Caretta alarmı
Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından Bostanlı’da kıyıya vurmuş bulunan caretta caretta, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal ortamına salındı.
Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, “Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız 324 44 19 numaralı telefonu arayabilir, bizden yardım isteyebilir” dedi.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.