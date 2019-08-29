Carettalar belediyeye emanet

Caretta carettaların en önemli ürüme merkezleri arasında yer alan Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın kara kısmının işletmesi Ortaca Belediyesi’ne verildi. Plajı en iyi şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmak için mücadele edeceklerini belriten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile geçen hafta bölgenin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili bir görüşme yaptık. Plajın devriyle ilgili işlemlerin başlatılması talimatını verdi. Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) ile yaptığımız protokolle, İztuzu Plajı’nın karadan gidilen bölümünde bulunan otopark ve büfelerin işletme hakkı 5 yıl süreyle Ortaca Belediyesi’ne devredildi” diye konuştu.