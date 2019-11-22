Çarşı, bilimsel bakış açısıyla yenilenecek

Başkan Tugay, “Protokolümüzü hızla uygulamaya geçirecek, çarşımızı bilimin ışığıyla yenileyeceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en önemli marka değerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı’nın revizyonu için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile iş birliği protokolü yaptı. Belediye Başkanı Tugay ile Rektör Prof. Dr. Hotar arasında imzalanan proje protokolü çerçevesinde, DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından Çarşı’nın revizyon çalışmalarına akademik destek verilecek. Bölge esnafı, halk ve sivil toplum örgütleri de, anket ve çalıştaylarla sürece dahil edilecek.

‘Karşıyaka Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekânsal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması’ başlıklı proje çalışması, DEÜ Mimarlık Fakültesi’nde görevli 5 akademisyenin öncülüğünde yürütülecek. Hazırlanacak olan rapor, ulusal çapta düzenlenmesi planlanan ‘Kentsel Tasarım Yarışması’nın şartnamesine de esas olacak.