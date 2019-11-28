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    29.11.2019 - 00:01 |

    Çatıdan enerjiyle bütçeye katkı

    Çatıdan enerjiyle bütçeye katkı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesine 11 Milyon lira yatırımla kazandırdığı ve yapıya entegre güneş enerjisine sahip çatısı ile Türkiye’de ilk olan Menteşe Şehirlerarası Otogarı, tükettiği enerjinin iki buçuk katısını üretip çevreye ve belediye bütçesine büyük katkı sağladı. Başkan Osman Gürün, “Tesislerimizi güneş panelleri ile donatıyor bu enerjiden yararlanarak çevremizi ve bütçemizi koruyoruz. Şimdilik Menteşe, yapımı devam eden Bodrum otogarımızın çatıları, mezbaha tesisimiz ve Bodrum Konacık hizmet binamızda güneş enerjisinden yararlanıyoruz” diye konuştu.

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