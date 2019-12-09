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    HaberlerEge Haberleri Çayda temizlik için seferberlik yapıldı
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    10.12.2019 - 00:01 |

    Çayda temizlik için seferberlik yapıldı

    Çayda temizlik için seferberlik yapıldı

    Edremit Belediyesi, ‘Birlikte Edremit Çayı’nı Temizliyoruz’ sloganıyla Edremit Çayı’nda çöp toplama etkinliği düzenledi. Gönüllüler, çay yatağında kirliliğe yol açan çöpleri siyah poşetlere topladı. Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “Bu derenin Edremit’e ve halkın yaşantısına uygun bir hale getirilmesini yetkililerden özellikle istiyoruz” dedi.

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