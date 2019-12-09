10.12.2019 - 00:01 |
Çayda temizlik için seferberlik yapıldı
Edremit Belediyesi, ‘Birlikte Edremit Çayı’nı Temizliyoruz’ sloganıyla Edremit Çayı’nda çöp toplama etkinliği düzenledi. Gönüllüler, çay yatağında kirliliğe yol açan çöpleri siyah poşetlere topladı. Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “Bu derenin Edremit’e ve halkın yaşantısına uygun bir hale getirilmesini yetkililerden özellikle istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.