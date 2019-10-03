03.10.2019 - 02:13 |
Cedide Abalıoğlu hayatını kaybetti
3 Mart'ta aramızdan ayrılan, Denizli’nin duayen iş insanlarından, Abalıoğlu Holding’in kurucusu Orhan Abalıoğlu’nun eşi Cedide Abalıoğlu (77), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.