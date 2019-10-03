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    HaberlerEgeCedide Abalıoğlu hayatını kaybetti
    03.10.2019 - 02:13 |

    Cedide Abalıoğlu hayatını kaybetti

    3 Mart'ta aramızdan ayrılan, Denizli’nin duayen iş insanlarından, Abalıoğlu Holding’in kurucusu Orhan Abalıoğlu’nun eşi Cedide Abalıoğlu (77), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Cedide Abalıoğlu hayatını kaybetti

    Hayırseverliğiyle bilinen ve kendi ismini taşıyan bir imam hatip lisesi de bulunan dört çocuk annesi Cedide Abalıoğlu’nun cenazesi Denizli Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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