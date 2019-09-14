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    HaberlerEgeÇeltik hasadı sevindirdi
    14.09.2019 - 02:15 |

    Çeltik hasadı sevindirdi

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

    120-135 günde hasat seviyesine gelen çeltikler bu yıl verim ve kalite açısından üreticinin yüzünü güldürdü. Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, “İnşallah gelir de güzel olur” dedi. 

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