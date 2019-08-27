Cem Özgener Rusya’da şampiyon

Uluslararası Starway Turnuvası’nda Türkiye, karşı karşıya geldiği Özbekistan ve Rusya’yı 3-2, Sırbistan’ı ise 1-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasına ulaşırken, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem, oyuna ikinci yarısında girdiği Özbekistan maçının 53. dakikasında attığı şık golle takımını 3-0 öne geçirdi. Rusya galibiyetinde oyuna 64. dakikada dahil olan genç krampon, Sırbistan önünde ilk 11’de şans bulup 67 dakika sahada kaldı. Altay altyapısında forma giyen Cem Özgener, 5. kez milli formayı giydi.