18.10.2019 - 00:58 |
Cemevinde inşaat yarın başlayacak
Çiğli Belediyesi-Cem Vakfı Harmandalı Şubesi işbirliğiyle Harmandalı’nda yapılacak cemevinin temel atma töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yarın yapılacak.
Harmandalı İnönü Mahallesi’nde 2 bin 530 metrekarelik alanda yapılacak olan cemevi, toplam dört kattan oluşacak.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.