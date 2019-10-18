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    HaberlerEgeCemevinde inşaat yarın başlayacak
    18.10.2019 - 00:58 |

    Cemevinde inşaat yarın başlayacak

    Çiğli Belediyesi-Cem Vakfı Harmandalı Şubesi işbirliğiyle Harmandalı’nda yapılacak cemevinin temel atma töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yarın yapılacak.

    Cemevinde inşaat yarın başlayacak

    Harmandalı İnönü Mahallesi’nde 2 bin 530 metrekarelik alanda yapılacak olan cemevi, toplam dört kattan oluşacak.

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