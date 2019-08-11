Sekiz bin hektarlık alanıyla 289 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Çiğli’deki Kuş Cenneti, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başkan Utku Gümrükçü, Çeşme’ye astığı afişlerle turistleri gizli cennete davet etti.