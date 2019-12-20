20.12.2019 - 00:01 |
Çerçi, 23 Nisanlı miniklerle buluştu
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, eşi Melek Çerçi ile birlikte 23 Nisan İlkokulu’nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. 1. sınıfların düzenlediği etkinlikte miniklerle yakından ilgilenen Başkan Çerçi, yerli malı kullanmanın önemini anlattı, eğitime imkanları ölçüsünde destek verdiklerini kaydetti.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.